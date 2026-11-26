"Манчестер Юнайтед" завершил вничью 2:2 хаотичный матч против лиссабонского "Спортинга" на общем этапе Лиги Чемпионов.

После поражения 4:0 от "Ливерпуля" Маттейс Де Лигт лишился своего места в стартовом составе "красных дьяволов". Зато с первых минут вышли Харри Магуайр, Нуссаир Мазрауи, Амад Диалло и Джошуа Зиркзее.



Довольно робко начав матч, постепенно гости поверили в себя и стали пробовать атаковать.



Однако на 29-й минуте случилось нечто неожиданное. Лисандро Мартинес ударил по ноге Жени Катаму в своей штрафной, а рефери назначил пенальти. Правда, Сенне Ламменс исправил ошибку своего партнера, отразив удар Луиса Суареса с 11-метровой отметки.



Спустя всего пару минут уже Ламменс нарушил правила в своей штрафной на Макси Араухо, и Суарес получил второй шанс исполнить пенальти — 1:0.



На 40-й минуте Амад Диалло сперва попал в перекладину, а затем добил мяч в ворота головой, однако из-за фола Юри Тилеманса гол не был засчитан.



Второй тайм начался с того, что Мартинес заработал пенальти в чужой штрафной. Бруну Фернандеш с 11-метровой отметки огорчил свою бывшую команду — 1:1.



А уже на 50-й минуте Фернандеш отличился с игры, пробив с дистанции. Мяч коварно подскочил перед голкипером, и тот не смог спасти свою команду — 1:2.



Далее "Юнайтед" дышалось свободнее. "Дьяволы" играли с удовольствием, однако "Спортинг" и не думал сдаваться.



На 80-й минуте Ламменс выпустил мяч из рук, пытаясь сыграть на "свечке", а Суарес сразу же пробил в падении через себя с близкого расстояния — 2:2.



Спустя еще две минуты голкипер хозяев отправил мяч в свои ворота после розыгрыша соперником углового, однако из-за фола Патрика Доргу гол не засчитали.



Уже в компенсированное время Тилеманс получил вторую желтую карточку и оставил "дьяволов" вдесятером. На этом все закончилось.



Матч в Лиссабоне получился довольно сумбурным и хаотичным. "Юнайтед" получил в свои ворота два пенальти и пропустил нелепейший второй гол. Маурисио Почеттино предстоит разобраться, почему эти ошибки продолжают происходить.



"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия) — 2:2 (1:0)



Голы: Суарес 33 (пен), 80 — Фернандеш 48 (пен), 50.



"Спортинг": Кайке, Фреснеда, Куарежма (Ба 76), Инасиу, Араухо, Андерсен, Альтимира, Катаму (Саласар 68), Думбия (Иранкунда 76), Гильерме, Суарес (Иоаннидис 86).



"Манчестер Юнайтед": Ламменс, Мазрауи (Далот 64), Йоро, Магуайр, Мартинес, Тилеманс, Майну, Мбемо (Маунт 90), Фернандеш (Сантос 90), Диалло (Лейси 77), Зиркзее (Доргу 64).



Предупреждения: Куарежма, Иранкунда — Ламменс, Тилеманс.



Удаление: Тилеманс 90.