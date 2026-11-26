Дубль Александера Исака помог "Ливерпулю" разгромить на выезде бельгийский "Брюгге" в Лиге Чемпионов — 0:3.

Наставник "красных" Андони Ираола устроил передышку Виргилу Ван Дейку, Алексису Макаллистеру и Рио Нгумоа, вместо которых в старте вышли Джереми Фримпонг, Трей Ньони и Виктор Муньос.



"Ливерпуль" начал матч с атак и уже на 13-й минуте открыл счет. Оказавшись под прессингом, голкипер "Брюгге" подарил мяч Брадли Барколя, который отпасовал на Доминика Собослаи, а тот сделал короткую передачу на подступы к вратарской площади под удар Александера Исака — 0:1.



В дальнейшем гости играли по счету. У хозяев были хорошие отрезки и кое-какие моменты, но за первый тайм они нанесли лишь один удар в створ.



Во втором тайме "Брюгге" начал становиться все настойчивее, несколько раз напряг Алиссона, но на 79-й минуте "Ливерпуль" убежал в контратаку, и Флориан Вирц классным ударом с границы штрафной поразил ближний угол ворот — 0:2.



Точку в матче на 83-й минуте поставил Исак, который после длинной передачи Алиссона вышел один на один по левому краю штрафной и хладнокровно направил мяч в ворота — 0:3.



"Ливерпуль" быстро открыл счет, но затем, особенно во втором тайме, немного играл с огнем. "Брюгге" просто не хватило силенок, чтобы по-настоящему напрячь такого соперника.



"Брюгге" (Бельгия) — "Ливерпуль" (Англия) — 0:3 (0:1)



Голы: Исак 13, 82, Вирц 79.



"Брюгге": Зоммер, Саббе (Сике 83), Спилерс, Мехеле, Сейс (Дамс 89), Ванакен, Поттс (Тсава 83), Форбш, Ветлесен (Вермант 75), Лемарешаль (Диакон 75), Тресольди.



"Ливерпуль": Алиссон, Фримпонг (Ван Дейк 73), Жаке, Араухо, Керкез, Ньони (Макаллистер 73), Собослаи, Муньос (Нгумоа 42), Вирц, Барколя (Чемберс 86), Исак (Кумас 86).