Главный тренер "Ноттингем Форест" Оливер Гласнер посетовал, что некоторые его игроки за четыре года не овладели английским языком.

В преддверии домашнего матча против "Челси" в ближайшую пятницу "Форест" находится лишь в двух очках над зоной вылета Премьер-Лиги.



"Форест" выиграл только два из своих 11 первых матчей в этом сезоне Премьер-Лиги, и столь неважные результаты Гласнер связывает с невысокими стандартами внутри клуба, что он теперь отчаянно пытается изменить.



"Стабильность в организации предполагает наличие стандартов. Каждый, кто переходит сюда, берется соблюдать стандарты. Думаю, если быть очень честным, стандарты здесь были недостаточно высоки".



"У нас есть игроки, которые здесь уже четыре года, и они не могут говорить по-английски. Если вы возьмете Италию, то таи спустя три месяца каждый игрок дает интервью на итальянском языке".



"На мой взгляд, если я хочу тренировать в Англии, я должен говорить по-английски. Если я хочу тренировать в Италии, я должен говорить по-итальянски".



"Если вдруг Оливер Гласнер хочет говорить на своем родном диалекте, пускай остается дома в Австрии, где все будут понимать тебя, но не где-либо еще", — цитирует Гласнера BBC.