Хейлунд рассказал о реакции Далота и Фернандеша на увольнение Кэррика
Нападающий итальянского "Наполи" Расмус Хейлунд рассказал о реакции игроков своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" Диогу Далота и Бруну Фернандеша на увольнение Майкла Кэррика с поста главного тренера.
Накануне Хейлунд вернулся в Манчестер, чтобы вместе с "Наполи" сыграть вничью 2:2 против "Манчестер Сити" в рамках Лиги Чемпионов.
Хейлунд до сих пор поддерживает связь с некоторыми игроками "Юнайтед", и Расмусу удалось узнать, что увольнение Кэррика ранее в ноябре не вызвало никакой радости в раздевалке — настроение в команде было обратное.
"Во время международного перерыва, когда я разговаривал с Бруну и Далотом, все они были явным образом опустошены уходом Майкла, но в то же время надеялись на некоторые перемены".
"Я по-прежнему общаюсь с Патриком (Доргу, своим партнером по сборной Дании), и я просто желаю парням всего наилучшего. Уверен, они преобразят этот сезон", — цитирует Хейлунда The Independent.
25.11.2026 23:00
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