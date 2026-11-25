Нападающий итальянского "Наполи" Расмус Хейлунд рассказал о реакции игроков своего бывшего клуба "Манчестер Юнайтед" Диогу Далота и Бруну Фернандеша на увольнение Майкла Кэррика с поста главного тренера.

Накануне Хейлунд вернулся в Манчестер, чтобы вместе с "Наполи" сыграть вничью 2:2 против "Манчестер Сити" в рамках Лиги Чемпионов.



Хейлунд до сих пор поддерживает связь с некоторыми игроками "Юнайтед", и Расмусу удалось узнать, что увольнение Кэррика ранее в ноябре не вызвало никакой радости в раздевалке — настроение в команде было обратное.



"Во время международного перерыва, когда я разговаривал с Бруну и Далотом, все они были явным образом опустошены уходом Майкла, но в то же время надеялись на некоторые перемены".



"Я по-прежнему общаюсь с Патриком (Доргу, своим партнером по сборной Дании), и я просто желаю парням всего наилучшего. Уверен, они преобразят этот сезон", — цитирует Хейлунда The Independent.