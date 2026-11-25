Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд заявил, что предвкушает противостояние с защитником "Арсенала" Габриэлем Магальяэсом.

Выиграв только один из семи последних матчей во всех соревнованиях, далее "Сити" совершит выезд к "Арсеналу".



Сам Холанд не забивает уже три матча кряду, и Эрлинг понимает, что прервать свою голевую засуху в воскресенье ему будет непросто.



"Играть против лучших команд — это всегда хорошо, а "Арсенал" был лучшей командой в прошлом году и одной из лучших команд в последние пять лет. И да, играть против Габриэля — это всегда весело".



"Но мы должны улучшить свою игру. Нам нужно показать футбол топ-уровня в воскресенье. Выезд к чемпионам — это самый сложный матч сезона, поэтому, если мы хотим что-нибудь получить из матча, нам нужно, чтобы все показали футбол топ-уровня", — сообщил Холанд официальному веб-сайту "Сити".