Агент нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона подтвердил, что его клиент открыт к переезду в Саудовскую Аравию в январе.

Ришарлисон не сыграл ни минуты за "Тоттенхэм" в этом сезоне, еще летом выразив желание покинуть лондонский клуб.



Однако в летнее окно Ришарлисон и "Тоттенхэм" не смогли найти устраивающий все стороны вариант, и 29-летний бразилец остался в Северном Лондоне, при этом не попав в заявку "шпор" на Премьер-Лигу.



Контракт Ришарлисона с "Тоттенхэмом" истекает в конце сезона, поэтому теперь "шпоры" попытаются избавиться от игрока в январе.



"Сказанное о переговорах между "Аль-Ахли" и игроком — это только слухи. Но Ришарлисон был бы рад вскоре начать играть в саудовской лиге".



"Ришарлисону действительно нравится идея перебраться в Саудовскую Аравию, но пока контактов ни с кем из клубов не было".



"Это только слухи. Мы ждем официальных предложений, и затем мы рассмотрим возможность перебраться в саудовскую лигу", — цитирует агента Фиделя Карвальо Соареса Liverpool Echo.