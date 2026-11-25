Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска признал, что его команда пропускает слишком много голов.

В 10 последних матчах с учетом всех соревнований Мареска использовал восемь разных сочетаний в четверке обороны.



На этом отрезке "Сити" не оформил ни одного "клин-шита" и пропустил 20 голов, и Мареска хочет это исправить до выезда к "Арсеналу" в ближайшее воскресенье.



"В воскресенье будет большой матч. Игроки уверены в себе. Нам не нравятся такие моменты, когда мы не выигрываем матчи, все мы хотим выигрывать матчи. Но, к сожалению, нам нужно быть терпеливыми, учиться и двигаться дальше".



"Мы пропускаем слишком много голов. Это вполне очевидно. Это нечто, что нам нужно исправить. Мы способны это исправить", — цитирует Мареску Sky Sports.