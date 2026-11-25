Суверенный фонд Саудовской Аравии планирует продать долю в "Ньюкасле".

Суверенный фонд Саудовской Аравии контролирует "Ньюкасл" с момента покупки клуба у Майка Эшли за 305 миллионов фунтов в 2021 году.



Впереди у "Ньюкасла" реализация крупных инфраструктурных проектов вроде новой тренировочной базы и нового стадиона, и саудовцы собираются привлечь для этого инвестиции со стороны.



Как сообщает The Athletic, Суверенный фонд Саудовской Аравии может продать до 25 процентов акций "Ньюкасла". Покупателя на эту долю будет искать JP Morgan, глобальный банк со штаб-квартирой в Нью-Йорке.



Добавим, "Ньюкасл" уже имеет одного миноритарного акционера в лице Джейми Рубена, который владеет 16 процентами акций клуба с "Сент-Джеймс Парк" и представлен в его совете директоров.