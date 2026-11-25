Бывший главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его следующим шагом станет какая-нибудь сборная.

Гвардиола отдыхает от футбола после своего расставания с "Манчестер Сити" минувшим летом. Хосеп провел в клубе с "Этихад" 10 сезонов.



По словам Гвардиолы, он действительно отказал сборной Италии — но лишь потому, что пока не восстановил силы. В будущем Хосеп будет открыт к предложениям от национальных команд.



"Есть ли команда, с которой я все еще хочу поработать? Сборная. Это следующий шаг".



"Я разговаривал с ними (Италией). Это было честью. Я даже чувствовал себя скверно или стыдно, отказывая такой стране, как Италия. Это одна из главных моих почестей, что они посчитали меня правильным человеком, чтобы возглавить сборную Италии. Но они застали меня в момент, когда мне нужно остановиться".



"Если бы они обратились через год или два, я бы, наверное, взялся за эту работу. Но я сказал Мальдини и Леонардо (Бонуччи), которого я так сильно люблю, что мне нужно остановиться и немного провести время наедине с собой. На протяжении 18 лет я не знал отдыха и трудился каждый день".



"Я не знаю, как долго буду вне футбола. Это правда. Сейчас я чувствую себя очень хорошо. Убежден, если я когда-либо вернусь в футбол, это случится, когда мое нутро скажет мне, что мне нужно вернуться и кто-нибудь захочет меня. Тогда мы вернемся. Но если нет, я спокоен. Я и так провел много лет и матчей", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.