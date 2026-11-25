В рамках 5-го тура общего этапа Лиги Чемпионов "Ливерпуль" сыграет в гостях у бельгийского "Брюгге".

"Ливерпуль" набрал хороший ход, разгромив "Манчестер Юнайтед" в Премьер-Лиге со счетом 4:0 в минувшее воскресенье.



На общем этапе Лиги Чемпионов "Ливерпуль" имеет в своем активе девять очков из 12 возможных, но столько же и у "Брюгге", который стартовал с поражения от "Астон Виллы", но затем одержал три победы подряд.



- Каждая из трех предыдущих встреч "Брюгге" и "Ливерпуля" была европейским финалом. "Красные" брали верх в финале Кубка УЕФА 1976 года (4:3 по сумме двух матчей) и в финале Кубка европейских чемпионов два года спустя.



- "Брюгге" проиграл девять из 10 последних матчей Лиги Чемпионов против английских команд — за исключением победы 1:0 над "Астон Виллой" на общем этапе Лиги Чемпионов сезона 2024/25.



- "Ливерпуль" может повторить рекорд "Баварии" из 86 голевых матчей на общем / групповом этапе Лиги Чемпионов подряд.



- "Ливерпуль" — единственная в этом розыгрыше Лиги Чемпионов команда, которая и забила 10+ голов (14), и пропустила 10+ (ровно 10).



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов матчи с участием "Ливерпуля" в среднем приносят по шесть голов.



Райан Гравенберх и Коди Гакпо не успевают восстановиться к этому матчу. Джованни Леони и Конор Брэдли набирают форму в тренировках. Уго Экитике остается в лазаете "Ливерпуля". Ватару Эндо и Федерико Кьеза на Лигу Чемпионов не заявленв.



Лига Чемпионов. Общий этап. 5-й тур

"Брюгге" (Бельгия) — "Ливерпуль" (Англия)

Брюгге. Стадион "Ян Брейдел". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз