Бывший вингер "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсенала" Рахим Стерлинг был приговорен к 12 месяцам тюрьмы условно за опасное вождение и хранение закиси азота.

В мае этого года Стерлинг на своем автомобиле Lamborghini стоимостью 270,000 совершил несколько опасных движений на трассе, прежде чем устроил аварию, повредив дорожную инфраструктуру. Лишь по счастливой случайности никто из людей не пострадал.



Прибывшая на место дорожного происшествия полиция обнаружила в салоне автомобиля Стерлинга несколько канистр "веселящего газа", причем одну из них Рахим держал прямо в руках.



Стерлинг еще в сентябре предстал перед судом, признав свою вину, а сегодня в отношении 31-летнего англичанина был вынесен приговор.



Стерлинг был признан виновным в опасном вождении, а также хранении без медицинского рецепта и употреблении за рулем наркотических веществ класса C.



Стерлинг был приговорен к 12-месячному условному сроку, который станет реальным в случае повторной провинности в ближайшие 18 месяцев, и 100 часам неоплачиваемых общественных работ, сообщает Sky Sports.



Добавим, Стерлинг все еще находится без клуба после истечения своего контракта с "Фейеноордом" в конце прошлого сезона.