"Комо" и "Наполи" следят за Зиркзее
Итальянские "Комо" и "Наполи" значатся среди клубов, заинтересованных в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в январе.
Несмотря на длящиеся проблемы со здоровьем у Беньямина Шешко и Маркуса Рэшфорда, Зиркзее еще не попадал в стартовый состав "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги.
Дебютный для нового главного тренера "Юнайтед" Маурисио Почеттино матч — против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье — не стал исключением. Зиркее лишь вышел на замену в перерыве.
Ожидается, что Почеттино попытается обзавестись новым нападающим в январе, что может только усугубить положение 25-летнего голландца.
Сложившаяся ситуация может заставить Зиркзее покинуть "Юнайтед" в январе. К Джошуа существует серьезный интерес со стороны итальянских клубов, включая "Комо" и "Наполи", сообщает Sky Sports.
25.11.2026 14:00
Просмотров: 252
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
комбо и.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий