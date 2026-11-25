Итальянские "Комо" и "Наполи" значатся среди клубов, заинтересованных в приглашении нападающего "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее в январе.

Несмотря на длящиеся проблемы со здоровьем у Беньямина Шешко и Маркуса Рэшфорда, Зиркзее еще не попадал в стартовый состав "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги.



Дебютный для нового главного тренера "Юнайтед" Маурисио Почеттино матч — против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье — не стал исключением. Зиркее лишь вышел на замену в перерыве.



Ожидается, что Почеттино попытается обзавестись новым нападающим в январе, что может только усугубить положение 25-летнего голландца.



Сложившаяся ситуация может заставить Зиркзее покинуть "Юнайтед" в январе. К Джошуа существует серьезный интерес со стороны итальянских клубов, включая "Комо" и "Наполи", сообщает Sky Sports.