Защитник Максанса Лакруа надеется вернуться к выступлениям за "Челси" до конца календарного года.

Лакруа сразу же закрепился в стартовом составе "Челси" после своего перехода из "Кристал Пэлас" за 52 миллиона фунтов минувшим летом.



Однако во время матча Кубка Лиги против "Ливерпуля" в конце октября, когда "Челси" потерпел поражение в серии пенальти, 26-летний француз получил травму задней поверхности бедра.



Изначально "Челси" ожидал, что Лакруа вернется в строй уже в январе, но Максанс стремительно идет на поправку и не исключает, что снова сыграет за команду Хаби Алонсо еще до Нового года, сообщает The Telegraph.



И хотя в этом сезоне "Челси" не выступает в еврокубках, а из Кубка Лиги вылетел, "синих" ждет насыщенный график в декабре — сразу шесть матчей. Поэтому досрочное возвращение Лакруа в строй стало бы хорошей новостью для Алонсо.



Улучшение игры в обороне является приоритетной задачей главного тренера "Челси" в преддверии выезда к "Ноттингем Форест" в ближайшую пятницу, потому что связка центральных защитников из Весле Фофана и Леви Колуилла навлекла на себя большую критику во время поражения 1:4 от "Лидса" в минувший уикенд.