Рулевой "Манчестер Юнайтед" Марисио Почеттино считает, что гол полузащитника "Ливерпуля" Доминика Собослаи против его команды следовало отменить.

Именно Собослаи открыл счет в проигранном "Юнайтед" матче Премьер-Лиги на "Энфилде" со счетом 4:0 в минувшее воскресенье.



Собослаи забил прямым ударом со штрафного, который был назначен за фол последней надежды защитника "Юнайтед" Лени Йоро.



FA уже признала удаление Йоро ошибочным и аннулировала его красную карточку, однако Почеттино указывает на то, что в данном случае бригада арбитров совершила еще одну ошибку, проглядев, как Брадли Барколя пренебрег правилом о дистанции в один метр до стенки при исполнении штрафного.



"Почему-то никто не говорит о том, что этот гол не был забит по правилам. Его следовало отменить, потому что Барколя касался нашей стенки. Может быть, в последние два года они изменили правило, потому что я уезжал в Америку, но вы могли видеть, что в прошлом сезоне, когда Эзе забил за "Пэлас" (против "Челси" в августе), гол отменили".



"Но VAR не проверила этот гол. Его следовало отменить".



"В такого рода ситуации я должен защищать своих игроков и свой клуб, а значит я должен сказать, что мы были правы, а решение не было хорошим. Но где теперь три очка, где они?"



"Думаю, насчет этого нужно подумать чуть тщательнее, и это не для матча завтра".



"Нам нужно быть жестче при использовании технологии. Оставим это позади. Я так горжусь тем, каким образом игроки справляются с этими несправедливыми ситуациями на поле".



"Теперь наш фокус на том, чтобы прибавить и начать выигрывать матчи, а завтра будет отличная возможность для этого", — цитирует Почеттино Sky Sports.