В среду, 25 ноября, "Манчестер Юнайтед" проведет свой очередной матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв на выезде против лиссабонского "Спортинга".

Выезд в Лиссабон будет вторым матчем для "Юнайтед" при Маурисио Почеттино. Первый блин вышел для аргентинского тренера комом, потому что "красные дьяволы" были разгромлены "Ливерпулем" со счетом 4:0 в Премьер-Лиге.



Дела "Юнайтед" в Премьер-Лиге идут из рук вон плохо — "дьяволы" занимают предпоследнее место в таблице. Поэтому Лига Чемпионов может стать своего рода отдушиной для подопечных Почеттино.



После четырех туров общего этапа "Юнайтед" имеет в своем активе шесть очков, одержав победы над "Сабахом" и "Ромой". "Спортинг" стартовал в Лиге Чемпионов сильнее, набрав на три балла больше.



- "Спортинг" выиграл лишь один из четырех предыдущих матчей против "Юнайтед" (3 поражения) — 5:0 дома в марте 1964.



- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 13 последних матчей в еврокубках против португальских команд (9 побед, 4 ничьи) — с поражения 2:1 от "Бенфики" в Лиге Чемпионов в декабре 2005.



- Почеттино проведет свой первый матч с "Юнайтед" в Лиге Чемпионов, но то же верно для Паулу Фонсенки в "Спортинге".



- Ни один из пяти предыдущих тренеров "Спортинга" не выигрывал свой первый матч с клубом в Лиге Чемпионов.



- "Спортинг" проиграл свой предыдущий домашний матч в Лиге Чемпионов — 2:3 против ЛАСКа.



- "Спортинг" выиграл шесть из восьми последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (2 поражения).



- "Юнайтед" не выиграл ни одного из шести последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 4 поражения), оба в этом сезоне проиграв.



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Юнайтед" уступал в счете 263 минуты и 20 секунд — только у "Слована" с этим хуже (293 минуты 36 секунд).



- В этом сезоне "Юнайтед" пропустил 34 гола во всех соревнованиях — больше всех среди команд из топ-5 европейских лиг.



- "Юнайтед" пропускал два гола или более в каждом из трех своих последних матчей в Лиге Чемпионов (всего 8 пропущено).



"Юнайтед" взял с собой в Лиссабон защитника Люка Шоу, который, наконец, восстановился после травмы. Также поправился запасной голкипер Карл Дарлоу, но Мануэль Угарте, Карлос Балеба, Маркус Рэшфорд и Беньямин Шешко продолжают лечиться. Матеус Кунья пропускает этот матч из-за дисквалификации.



Лига Чемпионов. Общий этап. 5-й тур

"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". 23:00