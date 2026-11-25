Анонс матча "Спортинг" — "Манчестер Юнайтед"
В среду, 25 ноября, "Манчестер Юнайтед" проведет свой очередной матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв на выезде против лиссабонского "Спортинга".
Выезд в Лиссабон будет вторым матчем для "Юнайтед" при Маурисио Почеттино. Первый блин вышел для аргентинского тренера комом, потому что "красные дьяволы" были разгромлены "Ливерпулем" со счетом 4:0 в Премьер-Лиге.
Дела "Юнайтед" в Премьер-Лиге идут из рук вон плохо — "дьяволы" занимают предпоследнее место в таблице. Поэтому Лига Чемпионов может стать своего рода отдушиной для подопечных Почеттино.
После четырех туров общего этапа "Юнайтед" имеет в своем активе шесть очков, одержав победы над "Сабахом" и "Ромой". "Спортинг" стартовал в Лиге Чемпионов сильнее, набрав на три балла больше.
- "Спортинг" выиграл лишь один из четырех предыдущих матчей против "Юнайтед" (3 поражения) — 5:0 дома в марте 1964.
- "Юнайтед" не проиграл ни одного из 13 последних матчей в еврокубках против португальских команд (9 побед, 4 ничьи) — с поражения 2:1 от "Бенфики" в Лиге Чемпионов в декабре 2005.
- Почеттино проведет свой первый матч с "Юнайтед" в Лиге Чемпионов, но то же верно для Паулу Фонсенки в "Спортинге".
- Ни один из пяти предыдущих тренеров "Спортинга" не выигрывал свой первый матч с клубом в Лиге Чемпионов.
- "Спортинг" проиграл свой предыдущий домашний матч в Лиге Чемпионов — 2:3 против ЛАСКа.
- "Спортинг" выиграл шесть из восьми последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (2 поражения).
- "Юнайтед" не выиграл ни одного из шести последних выездных матчей в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 4 поражения), оба в этом сезоне проиграв.
- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Юнайтед" уступал в счете 263 минуты и 20 секунд — только у "Слована" с этим хуже (293 минуты 36 секунд).
- В этом сезоне "Юнайтед" пропустил 34 гола во всех соревнованиях — больше всех среди команд из топ-5 европейских лиг.
- "Юнайтед" пропускал два гола или более в каждом из трех своих последних матчей в Лиге Чемпионов (всего 8 пропущено).
"Юнайтед" взял с собой в Лиссабон защитника Люка Шоу, который, наконец, восстановился после травмы. Также поправился запасной голкипер Карл Дарлоу, но Мануэль Угарте, Карлос Балеба, Маркус Рэшфорд и Беньямин Шешко продолжают лечиться. Матеус Кунья пропускает этот матч из-за дисквалификации.
Лига Чемпионов. Общий этап. 5-й тур
"Спортинг" (Португалия) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Лиссабон. Стадион "Жозе Алваладе". 23:00
25.11.2026 11:00
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Последние комментарии:
Ахахахахаха заметили как нищих пенсоИшаков всё мало и мало)
Подумали они что в элите ахахахаха нищие
середняки xpeнов
(ответить)
Пизда Спортингу.
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Глянем чо там пакет наколядовал.
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Снова русофобы, снова режим, новое ЕС Ве оууу
Только на пидорашке не режим)
23 ноября в МИД России был вызван временный поверенный в делах Эстонии в России М.Юхтеги, которому заявлен
решительный протест в связи с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и
решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря с.г.
Эстонскому дипломату указано, что подобные скоропалительные обвинения, не имеющие под собой никакой доказательной
базы, в очередной раз раскрывают ярую русофобскую сущность эстонского режима. О последствиях такого шага в Таллине,
похоже, не задумываются всерьёз. Закрытие государственной границы в первую очередь нанесёт очередной удар по
эстонской экономике и бумерангом обернётся как для самого Таллина, так и для его союзников по ЕС и НАТО.
Очередная антироссийская выходка эстонской стороны ложится в копилку многочисленных враждебных действий,
предпринятых этим прибалтийским государством за прошедшие годы. Эстония продолжает активную поддержку киевского
режима, негласно предоставляет своё воздушное пространство для пролётов украинских дронов с целью осуществления атак
на Северо-Запад России, что фиксировалось российской стороной объективно и доказательно уже не раз. Эстонскому
дипломату было вновь указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани
развязывания открытой войны с Россией.
Враждебные акции Эстонии на этом не заканчиваются - Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских
грузовых судов в Балтийском море, предпринимая попытки их досмотра, захвата и ареста с целью введения против нашей
страны морской блокады.
В октябре введён полный запрет на транзит российского и белорусского зерна через эстонскую территорию.
В Эстонии набирают обороты репрессивные действия, направленные против русскоязычных и «инакомыслящих» жителей
этой страны, не готовых слепо следовать официальным нарративам властей по тотальному очернению России. Для решения
«русского вопроса» Таллин прибегает не только к запрету русского языка на всех уровнях, но и к уголовным преследованиям,
депортациям тех, кто симпатизирует нашей стране и стремится сохранить право на доступ к родному языку и культуре. В
своих полицейских методах власти не пренебрегают даже принудительными инструментами и угрозой полной ликвидации
Эстонской православной христианской церкви.
Главе эстонской дипмиссии разъяснено, что такая необоснованная политика культивирования всеобъемлющей враждебности
по отношению к нашей стране продолжит оказывать дестабилизирующий эффект на ситуацию в регионе и негативно
сказываться как на благосостоянии жителей Эстонии, так и на без того печальном экономическом положении этой
прибалтийской страны.
В ходе встречи было подчёркнуто, что российская сторона оставляет за собой право на принятие комплексных политико-
дипломатических мер, направленных на защиту национальных интересов России и законных прав граждан нашей страны.
(ответить)
победу муму вангую
(ответить)
ещё даже обед не наступил, а быдлобабке уже сраку порвал :)
25.11.2026 10:33 #
sausage
Двое ливийских военнослужащих умерли от ран, полученных при украинской атаке на военно-морскую базу в порту Бенгази 22 ноября. Об этом сообщает Al-Hadath со ссылкой на командование Ливийской национальной армии (ЛНА).
Ливийское командование добавило, что ответ армии последует «в подходящем месте, в подходящее время и подходящими средствами», передает телеканал.
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25.11.2026 10:35 # удалить
narcot
ты радуешься тому, что путин убил вагинеровцев и потерял сирию, что привело к потоплению военного корвета «Меркурий» намедни? а вместе с ним ещё и ка-27 вертушечка утонула :)
ненасытная, сколько можно было больниц построить на эти бабосики? :)
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25.11.2026 10:43 #
sausage
А хвастаться своим скудоумием - это у всех змагаров в крови или только у таких обоссанных, как ты?
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Даштамирова Замира Магамедовна (19.09.1975) — вдова учасника СВО
28.02.2022 13:58 #
lfcmikki14
Андрей, я написал чёрным по белому. Если бы в мою страну пришли люди и стали воевать и тп. Я бы пошёл защищать. Если бы меня призвали. А не искал бы отмазки мест нет и тп. Как и любой мужчина. Что тут непонятного?
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