Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал "великолепной" игру своего нападающего Виктора Дьекереша против дортмундской "Боруссии".

Накануне вечером Дьекереш дождался редкой для этого сезона возможности выйти в стартовом составе "Арсенала". И уже на 10-й минуте Виктор оправдал свое появление на поле "Эмирейтс", отметившись зрелищным голом с дистанции.



И хотя "Арсенал" не удержал победу в этом матче Лиге Чемпионов (1:1), Артета остался очень доволен игрой 28-летнего шведа.



"Думаю, он показал великолепную игру сегодня. Думаю, он забил невероятный гол. Он обладает техникой и мастерством, чтобы делать это".



"Больше всего мне понравилось то, как он взаимодействовал с командой. Мы много раз использовали его разными способами".



"Его участие в розыгрыше мяв, и то, как он удерживал мяч, как он открывался за спиной у защитников, как растягивал линию обороны... В его игре многое может понравится".



"Это тот Виктор, в котором мы нуждались", — цитирует Артету Sky Sports.