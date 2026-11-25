Артета: "Это тот Дьекереш, в котором мы нуждались"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал "великолепной" игру своего нападающего Виктора Дьекереша против дортмундской "Боруссии".
Накануне вечером Дьекереш дождался редкой для этого сезона возможности выйти в стартовом составе "Арсенала". И уже на 10-й минуте Виктор оправдал свое появление на поле "Эмирейтс", отметившись зрелищным голом с дистанции.
И хотя "Арсенал" не удержал победу в этом матче Лиге Чемпионов (1:1), Артета остался очень доволен игрой 28-летнего шведа.
"Думаю, он показал великолепную игру сегодня. Думаю, он забил невероятный гол. Он обладает техникой и мастерством, чтобы делать это".
"Больше всего мне понравилось то, как он взаимодействовал с командой. Мы много раз использовали его разными способами".
"Его участие в розыгрыше мяв, и то, как он удерживал мяч, как он открывался за спиной у защитников, как растягивал линию обороны... В его игре многое может понравится".
"Это тот Виктор, в котором мы нуждались", — цитирует Артету Sky Sports.
25.11.2026 10:00
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