Глава судейского корпуса Ховард Уэбб подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" не получит извинений за аннулированную красную карточку защитника Лени Йоро против "Ливерпуля".

Накануне было объявлено, что FA признала ошибочным удаление Йоро за фол последней надежды на Александере Исаке. С Лени была снята красная карточка и одноматчевая дисквалификация.



Несмотря на удовлетворенную Ассоциацией апелляцию, Уэбб не будет извиняться перед "Юнайтед", как он это сделал в сентябре после ошибочно засчитанного гола Эрлинга Холанда в дерби Манчестера. Глава Pro Ref настаивает, что решение рефери Сэма Барротта "не было явно ошибочным".



"Полагаю, здесь есть вопросы, добрался бы он (Исак) до мяча раньше Ламменса. В тот момент рефери оценил это так, что добрался бы".



"Это было решение рефери, принятое в поле, а затем VAR проверила, является ли принятое решение в поле явно ошибочным, и сформировала мнение о том, что не является".



"Если есть какие-либо сомнения, значит это не явная ситуация".



"В данном случае не было явно ошибочного решения, а следовательно, это принятое в поле решение осталось в силе".



"Думаю, в целом большинство людей сочли бы это правильным решением, потому что Исак быстро двигался к мячу".



"Есть альтернативное мнение о том, что Ламменс был бы первым на мяче, но я думаю, это немного спорно. Это точно не явная ошибка", — сообщил Уэбб в эфире Sky Sports.