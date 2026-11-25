Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино заявил, что очень расстроен ситуацией с удалением своего защитника Лени Йоро против "Ливерпуля".

Накануне было объявлено, что FA удовлетворила апелляцию "Юнайтед" и признала ошибочной красную карточку Йоро за фол последней надежды в начале проигранного "красными дьяволами" матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в минувшее воскресенье (0:4).



Почеттино испытывает некоторые симпатии к рефери Сэму Барротту, но совершенно не понимает, почему система VAR не помогла арбитру в поле увидеть, что поваленный Йоро нападающий "Ливерпуля" Александер Исак слишком далеко отпустил мяч.



"Я очень расстроен. Такие вещи недопустимы".



"Мы можем принять, что рефери может совершить ошибку. Но у нас есть VAR, и чем они занимались? Чем они занимались? Дадут ли нам переиграть матч? Дадут ли нам возможность сыграть 11 на 11? Нет".



"Мы обладаем невероятным автомобилем, но нам нужно быть на уровне, чтобы управлять им. Мы признаем потребность в технологии, но чем они занимались?" — цитирует Почеттино Sky Sports.