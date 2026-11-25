"Арсенал" не смог дожать "Боруссию"
"Арсенал" впервые в этом сезоне не смог выиграть домашний матч, разойдясь миром с дортмундской "Боруссией" в Лиге Чемпионов — 1:1.
Травмированного Давида Райю на воротах "канониров" заменил Кепа Аррисабалага. Бен Уайт и Пьеро Инкапье расположились на флангах обороны. Также с первых минут вышли Майлс Льюис-Скелли, Христос Цолис и Виктор Дьекереш.
Дьекереш оправдал свое появление на поле уже на 10-й минуте. Получив короткую передачу с правого фланга от Нони Мадуэке, Викор нанес удар из-за пределов штрафной площади, и мяч занырнул в дальний угол ворот — 1:0.
В дальнейшем "Арсенал" доминировал над соперником, однако "Боруссия" не только стойко оборонялась, но и смогла совершить несколько вылазок к воротам Кепы. Правда, все удары гостей оказались неточными.
А вот второй тайм начался с ответного гола гостей. Куаку Гаду продвинулся вперед, ускользнул от подката Цолиса, а затем сделал передачу на Максимилиана Байера, который на резкой смене курса убрал в сторону Габриэля Магальяэса и закатил мяч в ближний угол ворот — 1:1.
"Арсенал" пошел большими силами вперед, но увлекся атаками и едва за это не поплатился на 68-й минуте. Джоб Беллингем сыграл на добивании после того, как Кепа отразил перед собой удар Юлиана Рюэрсона, однако из-за офсайда гол не был засчитан.
Отделавшись испугом, "канониры" продолжили искать победный гол. Несколько раз было очень опасно, однажды Деклан Райс попал в штангу, но счет уже не изменился.
"Арсенал" имел значительное преимущество по игре в первом тайме, но для полного спокойствия "канонирам" требовался второй гол. С этим не сложилось, и "Боруссия" дождалась шанса спасти матч.
"Арсенал" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 1:1 (1:0)
Голы: Дьекереш 10 — Байер 55.
"Арсенал": Кепа, Уайт (Тимбер 65), Конса, Габриэль, Инкапье, Райс, Льюис-Скелли (Гимараэс 65), Эдегор, Мадуэке, Дьекереш (Мерино 87), Цолис (Эзе 65).
"Боруссия Дортмунд": Кобель, Антон, Шлоттербек, Гаду (Мане 89), Рюэрсон, Беллингем (Забитцер 73), Нмеча, Верман, Свенссон, Байер (Карецас 64), Силва (Гирасси 64).
25.11.2026 00:55
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Последние комментарии:
6лядь, этому уровню экспертизы позавидует даже писсуаржан ;)
12.08.2026 09:17 #
sausage
Не пойму с чего вдруг местная шушера решила, что Ливерпуль отстегнёт за Барколя 145 лямов? Рассказывали, что Ливерпуль разводят будто это был уже свершившийся факт. Дебилы, бл
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05.09.2026 19:20 #
sausage
Ты че, болезный, надеялся, что это бревно аргентинское кому-то из норм клубов сможет пригодиться? Уахахахахаха))))
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сукахаахахахахах
Райан Шерки подвел итоги матча с «Наполи», в котором его «Сити» опять не смог победить:
- Это пизд#ц!
(ответить)
Дортмунд оказалися неуступчивым. Но им эта ничейка была нужнее.
(ответить)
К О Р О Л Ь
Расмус Хейлунд после забитого гола обратился к фанатам «Ман Сити»:
− В Манчестере есть только один клуб!
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Арсенал не смог, а мой xyй смог. Дожал дырявое очко петуха closera.
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Все уже давно списали моура, а реал с ним по факту постепенно набирает обороты.
Если в начале сезона мне бы скзаали что реал имеет шанс выиграть лч , я бы подумал что это писюржаны такое рыгнуть могут только... То щас я прям не знаю...что-то там процесс немножк сднинулся с мертвой точки и реал уже походит на команду, а не сборище индивидуалистов
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"ФК Нишанбаев" деклассировал очко "писькорки"
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Без Райи хаос и паника в обороне, Кепа просто дыркач. Артете нужно молиться на скорейшее возвращение Райи.
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Не, уровень апл щас это пи3дец ..
Это играл еси чо чемпион англии...
Арсенал безусловно сильнее, и впринципе по игре 2-1 было бы по делу. Но и боруссия свои моменты выиграть имела.
Но это всего лишь боррусия, и как они спокойно в пасик выходили ...в апл когда так разыгрывают мяч ты уже за голову берешься и думаешь нихера себе яоя увидел
Типо да арсенал физухой поддавливал, стандарты, навесы...боруссии тяжело было. Но когда игра шла низом это вцелом равная игра. И если учесть что это чемпион апл играл дома против боруссии....боруссия норм команда, но вцелом это команда нонеймов непонятных...да и в бундесе кроме баварки это все клиенты уровня 1/4 лч потолково
Сити пепа или лфк клоппатакую бы борусию 5-0 уделал закрытыми...а теперь вот это....а ближайший конкурент арса дома не может мертвый итальянский еаполи из середины таблицы переиграть....это пи3дец. Это не борнмуты и брайтоны топы, это лига просто конкурента за сяет того, что топовый уровень тут просто пропал. И в этом болоте арсенал самая стабильная тима без чего-то особеного
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быдлобабка - говномидас) аналитику уровня писсуаржана
25.11.2026 00:04 #
sausage
Хоть от Дьякереша дура залетела, но Арсик норм игру ведёт. Боруське нихуя не светит в этом матче.
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Источник: https://fapl.ru/posts/125851/?c=1#c8232225
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