"Арсенал" впервые в этом сезоне не смог выиграть домашний матч, разойдясь миром с дортмундской "Боруссией" в Лиге Чемпионов — 1:1.

Травмированного Давида Райю на воротах "канониров" заменил Кепа Аррисабалага. Бен Уайт и Пьеро Инкапье расположились на флангах обороны. Также с первых минут вышли Майлс Льюис-Скелли, Христос Цолис и Виктор Дьекереш.



Дьекереш оправдал свое появление на поле уже на 10-й минуте. Получив короткую передачу с правого фланга от Нони Мадуэке, Викор нанес удар из-за пределов штрафной площади, и мяч занырнул в дальний угол ворот — 1:0.



В дальнейшем "Арсенал" доминировал над соперником, однако "Боруссия" не только стойко оборонялась, но и смогла совершить несколько вылазок к воротам Кепы. Правда, все удары гостей оказались неточными.



А вот второй тайм начался с ответного гола гостей. Куаку Гаду продвинулся вперед, ускользнул от подката Цолиса, а затем сделал передачу на Максимилиана Байера, который на резкой смене курса убрал в сторону Габриэля Магальяэса и закатил мяч в ближний угол ворот — 1:1.



"Арсенал" пошел большими силами вперед, но увлекся атаками и едва за это не поплатился на 68-й минуте. Джоб Беллингем сыграл на добивании после того, как Кепа отразил перед собой удар Юлиана Рюэрсона, однако из-за офсайда гол не был засчитан.



Отделавшись испугом, "канониры" продолжили искать победный гол. Несколько раз было очень опасно, однажды Деклан Райс попал в штангу, но счет уже не изменился.



"Арсенал" имел значительное преимущество по игре в первом тайме, но для полного спокойствия "канонирам" требовался второй гол. С этим не сложилось, и "Боруссия" дождалась шанса спасти матч.



"Арсенал" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия) — 1:1 (1:0)



Голы: Дьекереш 10 — Байер 55.



"Арсенал": Кепа, Уайт (Тимбер 65), Конса, Габриэль, Инкапье, Райс, Льюис-Скелли (Гимараэс 65), Эдегор, Мадуэке, Дьекереш (Мерино 87), Цолис (Эзе 65).



"Боруссия Дортмунд": Кобель, Антон, Шлоттербек, Гаду (Мане 89), Рюэрсон, Беллингем (Забитцер 73), Нмеча, Верман, Свенссон, Байер (Карецас 64), Силва (Гирасси 64).