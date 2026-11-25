Гол Райана Шерки на 86-й минуте позволил "Манчестер Сити" уйти от поражения в домашнем противостоянии с итальянским "Наполи".

Наставник "горожан" Энцо Мареска отреагировал на ничью 1:1 против "Фулхэма", поменяв половину полевых игроков в стартовом составе. Свой шанс получили Йошко Гвардиол, Матеуш Нунеш, Энцо Фернандес, Райан Шерки и Аллан.



Несмотря на предсказуемое преимущество "Сити" по владению мячом, "Наполи" чувствовал себя предельно комфортно и создал лучший в первом тайме момент, однако Джанлуиджи Доннарумма отразил удар головой Сама Бекема.



Более того, вскоре после начала второго тайма гости открыли счет. Расмус Хейлунд оказался с мячом на левом краю штрафной, технично разобрался с Марком Гехи и пробил низом — 0:1.



"Сити" усилил свое давление и на 67-й минуте сравнял счет. Жереми Доку с левого края штрафной покатил мяч в центр на Аюба Буадди, и тот практически из стоячего положения пробил в касание — 1:1.



"Горожане" принялись дожимать соперника, но на 76-й минуте провалились в обороне. Леонардо Спинаццола ворвался в штрафную с правого фланга и мягко набросил мяч на Ноа Ланга, который пробил с лету — 1:2.



Терять хозяевам было нечего, поэтому они продолжили свой натиск, и это принесло плоды на 86-й минуте. Райан Шерки взял игру на себя, рванул по правому краю штрафной, а затем поразил ворота — 2:2.



По ходу матча "Сити" дважды уступал в счете, поэтому заслуживает похвалы за проявленный характер, однако к игре "горожан" в обороне снова есть большие претензии, как и к притупившейся атаке во главе с Эрлингом Холандом.



"Манчестер Сити" (Англия) — "Наполи" (Италия) — 2:2 (0:0)



Голы: Буадди 67, Шерки 86 — Хейлунд 55, Ланг 76.



"Манчестер Сити": Доннарумма, Нунеш, Гехи, Гвардиол, О'Райли, Буадди, Андерсон, Фернандес (Ндиайе 63), Шерки, Аллан (Доку 55), Холанд.



"Наполи": Милинкович-Савич, Бекема, Ррахмани, Оливера, Политано, Гилмор, Мактоминей, Спинаццола, Де Брюйне (Ангисса 75), Ланг, Хейлунд (Жиоване 75).



Предупреждение: Гехи.