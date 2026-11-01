"Борнмут" установил цену в 100 миллионов фунтов за своего нападающего Эли Жуниора Крупи в преддверии зимнего трансферного окна.

Крупи стал желанной целью для больших клубов в Премьер-Лиге и за ее пределами, забив 13 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Недавно 20-летний Крупи вернулся в строй и забил свой дебютный гол за сборную Франции, что только подстегнуло слухи насчет будущего Эли Жуниора.



Крупи вызывает интерес у "Арсенала", "Барселоны" и ПСЖ, однако "Борнмут" надеется сохранить свою восходящую звезду минимум до следующего лета.



Поэтому, как сообщает talkSPORT, "Борнмут" специально установил заградительную цену за Крупи и будет готов отпустить игрока в январе только за 100 млн. фунтов.



Источник добавляет, что сам Крупи, чей контракт с "Борнмутом" истекает в 2030 году, надеется перейти в ПСЖ, когда все же покинет южное побережье Англии.