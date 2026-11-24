"Астон Вилла" потерпела поражение 1:0 в гостях у турецкого "Галатасарая" в рамках общего этапа Лиги Чемпионов.

Относительно безголевого матча против "Сандерленда" в минувший уикенд в стартовом составе "шпор" произошло четыре перестановки. Пау Торрес, Аарон Ван-Биссака, Леон Горецка и Эмилиано Буэндиа переместились в запас, а Тайрон Мингс, Виктор Линделеф, Жоао Гомес и Джон Макгинн появились с первых минут. Мэтти Кэш и Алехандро Гарначо в заявку не попали.



"Астон Вилла" выглядела чуть посмелее в первом тайме и чуть лучше держала мяча — но лишь чуть, потому что до перерыва ни одна из команд не создала реальных моментов, да и просто ни разу не пробила в створ.



После перерыва игра несколько отошла на второй план — команды принялись грубить друг другу, а рефери показал несколько желтых карточек.



Вместе с тем нельзя не отметить, что "Галатасарай" осмелел во втором тайме, и первый же в матче удар в створ обернулся голом. После розыгрыша углового у ворот "Виллы" Николас Джексон неудачно обработал мяч грудью, и вышедший на замену Дениз Гюль головой поразил цель — 1:0.



"Вилла" резко активизировалась, совершила пару неплохих подходов к чужим воротам, но сравнять счет в оставшиеся 10-15 с лишним минут не смогла.



Матч в Стамбуле оказался небогат на опасные моменты. Все решил первый же точный удар, и нанесла его не "Вилла", которая этим вечером так ни разу и не попала в створ.



"Галатасарай" (Турция) — "Астон Вилла" (Англия) — 1:0 (0:0)



Гол: Гюль 77.



"Галатасарай": Чакыр, Синго, Санчес, Бардакжи, Якобс, Торрейра (Гюндоган 90), Лемина (Угочукву 74), Эльмали (Гюль 62), Акгюн, Батраков (Сара 74), Йылмаз.



"Астон Вилла": Судзуки, Харвуд-Беллис, Линделеф, Мингс, Матсен, Камара (Буэндиа 82), Гомес (Горецка 66), Макгинн (Баркли 74), Алиссон (Мбайе 66), Манзамби (Хеммингс 74), Джексон.



Предупреждения: Батраков, Акгюн — Джексон, Макгинн, Гомес, Баркли.