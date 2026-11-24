Атакующий полузащитник "Тоттенхэма" Лука Уильямс-Барнетт подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом.

Уильямс-Барнетт находится в системе "Тоттенхэма" с 10 лет, и болельщики "шпор" давно знают об огромном таланте Луки.



Но широкой аудитории Уильямс-Барнетт стал известен только в минувшую субботу, когда Лука впервые в своей карьере вышел в стартовом составе "Тоттенхэма" на матч Премьер-Лиги.



Уильямс-Барнетт отметил это событие голом и "ассистом", благодаря чему "Тоттенхэм" одержал победу 2:0 над "Ипсвичем", а сам Лука (18 лет и 51 день) стал вторым самым молодым игроком, который забил и отдал результативную передачу в одном матче Премьер-Лиги — после Майкла Оуэна (17 лет и 364 дня) в 1997 году.



В "Тоттенхэме" убеждены, что это только начало для Уильямс-Барнетта, и свою веру в юного англичанина клуб продемонстрировал с помощью нового контракта.



"Это особенный момент для меня и моей семьи, и я упорно трудился, чтобы достичь этого. Но это только начало".



"Тоттенхэм" — семья для меня. Я здесь так давно, это мой второй дом, где я доверяю людям и тренерам, которые подстегивали меня к тому, чтобы стать игроком, которым я являюсь сегодня".



"Клуб поверил в меня, и я готов отблагодарить за это", — сообщил Уильямс-Барнетт.