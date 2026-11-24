Защитник Эйден Хевен открыт к уходу из "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно.

Сейчас Хевен работает уже с третьим тренером "Юнайтед" после своего перехода из "Арсенала" в феврале 2025, и Эйден серьезно переживает за свои игровые минуты.



Хевен осведомлен, что новый рулевой "Юнайтед" Маурисио Почеттино хочет укрепить центр обороны в январе, проявляя интерес к Натану Коллинсу из "Брентфорда", Джарраду Брантуэйту из "Эвертона" и Калвину Бэсси из "Фулхэма".



Также Хевена напрягает, что "Юнайтед" рискует быть втянутым в борьбу за выживание в Премьер-Лиге, и тогда Почеттино, возможно, придется использовать более проверенные варианты, нежели 20-летний англичанин.



Поэтому, как сообщает Sky Sports, Хевен готов отправиться в аренду за регулярной игровой практикой на вторую половину сезона. Открыт ли "Юнайтед" к продаже Эйдена, пока неясно, но к защитнику уже существует интерес со стороны других клубов Премьер-Лиги.