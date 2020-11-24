"Ньюкасл" все ближе к решению о строительстве нового стадиона близ "Сент-Джеймс Парк".

Как сообщает The Telegraph в эксклюзивном материале, "Ньюкасл" пока не сделал окончательный выбор между строительством нового стадиона и реконструкцией "Сент-Джеймс Парк".



Однако первый вариант выглядит гораздо более предпочтительным, в том числе за счет возможности принимать другие спортивные события и большие концерты. "Ньюкасл" планирует определиться и сделать официальное заявление в течение 2027 года.



Вариант по строительству нового стадиона предусматривает возведение арены на 65-72,000 мест в городском парке Лизес, в непосредственной близости от "Сент-Джеймс Парк", который в таком случае затем будет снесен, а часть освободившейся территории будет использована под зеленую зону.



Строительство нового стадиона оценивается в 1.3 млрд. фунтов, и владельцы "Ньюкасла" из Суверенного фонда Саудовской Аравии не собираются полностью финансировать этот проект — расплачиваться за новую арену будет клуб.



В данный момент ведется разработка нескольких вариантов дизайна нового стадиона "Ньюкасла", один из которых напоминает "Альянц Арену" "Баварии". Прежде опубликованные изображения называются устаревшими и не более чем концептами.



