Апелляция "Манчестер Юнайтед" на удаление своего защитника Лени Йоро против "Ливерпуля" была успешно удовлетворена.

Напомним, Йоро увидел перед собой красную карточку уже на восьмой минуте проигранного "Юнайтед" матча Премьер-Лиги на "Энфилде" в минувшее воскресенье (4:0).



Йоро был сурово наказан рефери Сэмом Барроттом за фол последней надежды на нападающем "Ливерпуля" Александере Исаке. Система VAR подтвердила это решение.



Главный тренер "Юнайтед" Маурисио Почеттино, для которого это был дебют на новом месте работы, выразил свое несогласие с решением Барротта, указав на то, что Исак слишком отпустил мяч, а Йоро не пытался умышленно сбить соперника.



Затем "Юнайтед" подал апелляцию, и FA согласилась с доводами "красных дьяволов", признав удаление 21-летнего француза ошибочным.



Таким образом, красная карточка Йоро была аннулирована, а также Лени не будет дисквалифицирован на матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу.