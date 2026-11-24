Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард призвал главного тренера "Челси" Хаби Алонсо оказать доверие нападающему Данни Уэлбеку.

В данный момент "Челси" переживает некоторый спад. "Синие" выиграли лишь один из четырех последних матчей в Премьер-Лиге и откатились на восьмое место.



"Челси" очень страдает от отсутствия своего основного нападающего Жоао Педро, и Джеррард недоумевает, почему Алонсо не попробует вместо травмированного бразильца 35-летнего Уэлбека, для которого прошлый сезон стал лучшим в карьере — 13 голов в 37 матчах Премьер-Лиги.



"Думается, это идеальное время для Данни Уэлбека, особенно в отсутствие Жоао Педро. Он опытный игрок, который может очень помочь молодежи и неопытным игрокам "Челси".



"По той же причине они пригласили Джордана Хендерсона, и тот действительно хорош и делает, что хочет от него Хаби Алонсо. А в отсутствие Жоао Педро почти не наблюдать Уэлбека — это большой сюрприз. Только если между ними не произошло что-нибудь, о чем мы не знаем. Или у него какая-нибудь болячка, проблемы с физической формой, я не знаю".



"Но, думается, Уэлбек, которого мы наблюдали в "Брайтоне" три-четыре месяца назад, в концовке прошлого сезона, был бы идеальной заменой Жоао Педро, который отсутствует уже так долго", — цитирует Джеррарда Football.London.