Доку: "Мне нравится Мареска"
Вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку выступил с похвалой в адрес своего главного тренера Энцо Марески.
Свои первые три сезона в "Сити" Доку работал с Хосепом Гвардиолой, вместе выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Лиги.
Минувшим летом "Сити" попрощался с Гвардиолой и пригласил Мареску, однако Доку более чем доволен выбором клуба.
"С ним очень приятно работать. Я не знал его прежде, но как только он прибыл, у меня возникла хорошая связь с ним".
"Он очень располагающий к себе тренер, он очень честен и хочет создать для тебя лучшие условия, чтобы ты был как можно более классным игроком".
"Работа с ним стала хорошим опытом, и мне он нравится", — цитирует Доку официальный веб-сайт "Сити".
24.11.2026 17:00
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