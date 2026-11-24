Вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку выступил с похвалой в адрес своего главного тренера Энцо Марески.

Свои первые три сезона в "Сити" Доку работал с Хосепом Гвардиолой, вместе выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Лиги.



Минувшим летом "Сити" попрощался с Гвардиолой и пригласил Мареску, однако Доку более чем доволен выбором клуба.



"С ним очень приятно работать. Я не знал его прежде, но как только он прибыл, у меня возникла хорошая связь с ним".



"Он очень располагающий к себе тренер, он очень честен и хочет создать для тебя лучшие условия, чтобы ты был как можно более классным игроком".



"Работа с ним стала хорошим опытом, и мне он нравится", — цитирует Доку официальный веб-сайт "Сити".