Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу вернулся к тренировкам в преддверии матча Лиги Чемпионов против лиссабонского "Спортинга".

Шоу не играет за "Юнайтед" с ничьей 1:1 против "Тоттенхэма" в Премьер-Лиге 10 октября. Таким образом, на счету Люка лишь пять проведенных матчей в этом сезоне.



Пока Шоу отсутствовал, слева в обороне у "Юнайтед" преимущественно действовал Диогу Далот, регулярно подвергаясь критике.



Новый главный тренер "Юнайтед" Маурисио Почеттино будет рад выздоровлению Шоу, который знаком ему по совместной работе в "Саутгемптоне" и является единственным чистым левым защитником в команде.



В то же время, добавляет Daily Mirror, полузащитник Карлос Балеба и нападающий Маркус Рэшфорд пропустили открытую тренировку "Юнайтед" во вторник.