Премьер-Лига готовится к очередному трансферному рейду со стороны клубов из Саудовской Аравии.

В данный момент участникам саудовского первенства разрешено иметь лишь по восемь легионеров в своей заявке из 25 игроков, что резко ограничивало трансферную активность местных клубов в последние пару лет.



Однако Daily Mail сообщает, что сейчас саудовская лига обсуждает повышение лимита на иностранных игроков с восьми до 14 или даже больше.



Если эта идея будет одобрена, на трансферный рынок хлынут огромные деньги по примеру 2023 года, когда клубы Саудовской Аравии потратили 765 миллионов фунтов, подписав звезд вроде Криштиану Роналду, Карима Бензема, Неймара и Нголо Канте.



В том году Саудовская Аравия обеспечила клубам Премьер-Лиги почти половину их доходов от трансферов, и уже в январе история может повториться.



Указанное нововведение является частью плана по повышению стандартов местного футбола в преддверии Чемпионата Мира 2034 года, который пройдет как раз в Саудовской Аравии.