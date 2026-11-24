Во вторник вечером "Манчестер Сити" проведет свой пятый матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв дома против итальянского "Наполи".

Ко встрече со своей легендой Кевином Де Брюйне, отыгравшим 10 сезонов на "Этихад", "Сити" подходит с тревожной серией из четырех поединков Премьер-Лиги кряду без побед.



Эта серия состоит из трех поражений, за которыми последовала домашняя ничья 1:1 с "Фулхэмом" в минувшую субботу.



В Лиге Чемпионов ситуация "Сити" выглядит весьма позитивно. За исключением поражения 2:4 от ПСЖ, три своих других матча "горожане" выиграли.



- "Сити" встречался с "Наполи" на общем этапе Лиги Чемпионов прошлого сезона, одержав победу 2:0 благодаря голам Эрлинга Холанда и Жереми Доку. С 21-й минуты итальянская команда играла вдесятером.



- Вообще, "Сити" забирал все три очка в каждой из трех последних встреч с "Наполи" (также победы 2:1 дома и 2:4 на выезде на групповой стадии в сезоне 2017/18).



- "Сити" еще никогда не проигрывал "Наполи" на своем поле (2 победы, 1 ничья).



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд может в четвертый раз в своей карьере забить в пяти матчах Лиги Чемпионов кряду — только Криштиану Роналду (5) делал это больше раз.



- Будучи игроком "Сити", Кевин Де Брюйне совершил 41 результативное действие в 72 матчах Лиги Чемпионов (16+25).



- Де Брюйне является вторым совместно лучшим игроком в истории "Сити" по количеству результативных действий за клуб в Лиге Чемпионов (также 41 у Холанда), уступая только Серхио Агуэро (43).



- Это будет только второй в тренерской карьере Энцо Марески матч в еврокубках против итальянской команды. Первый — с "Челси" — он проиграл "Аталанте" со счетом 2:1 в декабре 2025.



- За свою карьеру полузащитник "Наполи" Скотт Мактоминей 16 раз играл против "Сити", забив один гол (за "Манчестер Юнайтед" в марте 2020).



- Мактоминей забивал в обоих своих последних матчах Лиги Чемпионов за "Наполи".



- В этом розыгрыше Лиги Чемпионов "Наполи" получил 13 карточек (12 желтых, 1 красная) — больше всех.



Крайний защитник "Сити" Матеуш Нунеш решил свои проблемы со здоровьем и готов играть, но вингер Антуан Семеньо пропустит еще несколько недель.



Лига Чемпионов. Общий этап. 5-й тур

"Манчестер Сити" (Англия) — "Наполи" (Италия)

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00