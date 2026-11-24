Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино надеется обзавестись новым нападающим в зимнее трансферное окно.

Укрепление обороны принято считать первоочередной задачей Маурисио Почеттино на зимнее окно, однако The Times утверждает, что приоритет нового главного тренера "Юнайтед" — приглашение более надежного нападающего, нежели Беньямин Шешко.



Из-за проблем со здоровьем Шешко отметился лишь двумя появлениями в стартовом составе "Юнайтед" в этом сезоне. Беньямин все еще травмирован и будет отсутствовать минимум до января.



Шешко забил 14 голов в своих 38 матчах за "Юнайтед" после перехода из "РБ Лейпциг" за 73.7 млн. фунтов 15 месяцев назад, но даже Майклом Кэрриком, предшественником Почеттино, часто использовался как джокер, а не с первых минут.



Поэтому Почеттино просто не может положиться на Шешко, а другого чистого нападающего, за исключением обосновавшегося на скамейке запасных Джошуа Зиркзее, у него нет.



Конкретные цели "Юнайтед" среди нападающих не называются, однако ранее с переходом к "красным дьяволам" связывали Фоларина Балогана из "Монако" и Айвена Тоуни из "Аль-Ахли".