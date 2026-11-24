Натан Коллинс — серьезная цель "Юнайтед" на январь
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к центральному защитнику "Брентфорда" Натану Коллинсу в преддверии зимнего трансферного окна.
"Юнайтед" пропустил уже 34 гола в этом сезоне с учетом всех соревнований, поэтому укрепление обороны является приоритетной задачей для нового главного тренера "красных дьяволов" Маурисио Почеттино.
В идеале Почеттино ищет игроков, которые имеют опыт выступлений в Премьер-Лиге и которым не потребуется адаптация.
Ранее с переходом в "Юнайтед" в январе связывали Калвина Бэсси, однако тот собирается заключить новый контракт с "Фулхэмом".
Как сообщает Daily Mail, Коллинс располагается в шорт-листе "Юнайтед" выше, чем Бэсси. В этом же списке значится Джаррад Брантуэйт, но звезда "Эвертона" оценивается более чем в 70 миллионов фунтов, что превышает трансферный бюджет "красных дьяволов".
25-летний Коллинс выступает за "Брентфорд" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за 23 млн. фунтов летом 2022. Натан является капитаном и в "Брентфорде", и в сборной Ирландии.
24.11.2026 11:00
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