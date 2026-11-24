"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к центральному защитнику "Брентфорда" Натану Коллинсу в преддверии зимнего трансферного окна.

"Юнайтед" пропустил уже 34 гола в этом сезоне с учетом всех соревнований, поэтому укрепление обороны является приоритетной задачей для нового главного тренера "красных дьяволов" Маурисио Почеттино.



В идеале Почеттино ищет игроков, которые имеют опыт выступлений в Премьер-Лиге и которым не потребуется адаптация.



Ранее с переходом в "Юнайтед" в январе связывали Калвина Бэсси, однако тот собирается заключить новый контракт с "Фулхэмом".



Как сообщает Daily Mail, Коллинс располагается в шорт-листе "Юнайтед" выше, чем Бэсси. В этом же списке значится Джаррад Брантуэйт, но звезда "Эвертона" оценивается более чем в 70 миллионов фунтов, что превышает трансферный бюджет "красных дьяволов".



25-летний Коллинс выступает за "Брентфорд" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за 23 млн. фунтов летом 2022. Натан является капитаном и в "Брентфорде", и в сборной Ирландии.