Полузащитник итальянского "Наполи" Кевин Де Брюйне заявил, что история с финансовыми нарушениями "Манчестер Сити" не изменила его любовь к клубу с "Этихад".

Во вторник Де Брюйне впервые сыграет против "Сити" с тех пор, как он ушел от "горожан" свободным агентом летом 2025.



Де Брюйне провел в "Сити" 10 сезонов и выиграл кучу трофеев, включая шесть титулов Премьер-Лиги, поэтому Кевин обещает продолжать любить свой бывший клуб, несмотря ни на что.



"Я горжусь тем, чего добился в качестве футболиста. Если честно, это мой клуб, и я люблю владельцев. Я о многом разговаривал с ними за пределами футбола, я даже разговаривал с Халдуном (Аль Мубараком, президентом "Сити") о том, как купить клуб, и все такое".



"Это (возможное лишение "Сити" трофеев) все равно ничего не меняет, мой футбол от этого не изменился. Не думаю, что многие люди поменяют свое мнение обо мне как об игроке или о том, как мы играли".



"Но у каждого есть свое собственное мнение, и другие люди могут быть немного опозорены. Я ничего не могу с этим поделать".



"Моя чувства никогда не были другими, учитывая то, как ко мне относились в этом клубе, чего я добился с этим клубом и как мы трудились вместе".



"Конечно, много всего происходит. Я испытываю лишь любовь к этому клубу, и это никогда не изменится. Самое важное — это то, как люди относились ко мне и моей семьей на протяжении 10 лет, даже сейчас", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.