В распоряжении у главного тренера "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино будет менее 50 миллионов фунтов на траты в зимнее трансферное окно.

Согласно слухам, Почеттино собирается укрепить сразу несколько позиций своей новой команды в январе. В первую очередь это зоны центрального защитника, левого защитника и нападающего.



Однако Daily Mail в эксклюзивном материале утверждает, что действия Почеттино на трансферном рынке зимой будут скованы не самым высоким бюджетом.



В распоряжении Почеттино есть менее 50 млн. фунтов плюс те деньги, которые он может выручить за счет продажи имеющихся игроков.



Поэтому Почеттино, скорее всего, сможет обзавестись только двумя новичками, одного из которых "Юнайтед" рассчитывает взять в аренду.