Легенда "Арсенала" По Мерсон сомневается, что главный тренер Хаби Алонсо достаточно хорош для "Челси".

В минувший уикенд "Челси" был разгромлен дома "Лидсом" со счетом 1:4, и теперь "синие" могут похвастать лишь одной победой в пяти последних матча с учетом всех соревнований.



Дебютный сезон Алонсо в "Челси" в целом складывается очень непросто, и сомнения насчет Хаби были у Мерсона с тех пор, как "Ливерпуль" уступил испанского специалиста "синим" без борьбы.



"Моя главная тревога заключается в том, что "Ливерпуль", имея возможность назначить Хаби Алонсо, предпочел этого не делать. Судя по всему, "Ливерпуль" не думал, что он достаточно хорош".



"Алонсо получил работу в "Челси", а спустя две недели "Ливерпуль" уволил Арне Слота. Я не верю, что "Ливерпуль" не мог поговорить с Алонсо и сказать: "Не берись за работу в "Челси", мы позовем тебя".



"Он находился без работы, "Ливерпуль" мог заполучить его, и он бы ни за что не отказался. Так почему они его не взяли? Они знали что-то из того, что мы наблюдаем сейчас?"



"Эта мысль не выходит у меня из головы. Это было моей тревогой — и теперь это подтверждается".



"Если бы во главе "Челси" был Лиам Росеньор, то с такими результатами он бы оказался в беде. На 100 процентов в беде. И помните, что Росеньору не покупали в команду Моргана Роджерса за 116 миллионов фунтов".



"Но поскольку он невероятным образом трудился в "Байере", все думают: "Все будет в порядке", — сообщил Мерсон Sky Sports.