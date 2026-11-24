Во вторник, 24 ноября, "Арсенал" сыграет дома против дортмундской "Боруссии" на общем этапе Лиги Чемпионов.

Пока "Арсенал" уверенно продвигается к попаданию в плей-офф Лиги Чемпионов напрямую. "Канониры" набрали 10 очков из 12 возможных, одержав победы над "Наполи", "Лиллем" и "Славией", а также сыграв вничью с "Баварией".



В минувший уикенд "Арсенал" сыграл вничью 2:2 с "Ньюкаслом", но этот результат не пошатнул уверенное лидерство команды Микеля Артеты в Премьер-Лиге.



"Боруссия" на общем этапе Лиги Чемпионов имеет всего на одно очке меньше, чем "Арсенал". Команда из Дортмунда одолела "Реал Бетис", "Сабах" и "Вильярреал", но неожиданно проиграла "Буде-Глимт".



- "Арсенал" и "Боруссия" встретятся в девятый раз в еврокубках. Пока у "канониров" четыре победы, у их соперника — три.



- "Арсенал" выиграл три из четырех встреч с "Боруссией" в Лондоне — за исключением поражения 1:2 в октябре 2013.



- И хотя этот матч не был официальным, во время предсезонного периода минувшим летом "Арсенал" проиграл дортмундской "Боруссии" со счетом 2:3.



- Если не учитывать неудачу в серии пенальти против ПСЖ в финале прошлого сезона, "Арсенал" не знает поражений 19 матчей Лиги Чемпионов кряду (14 побед, 5 ничьих).



- "Боруссия" потерпела восемь поражений в девяти последних выездных матчах против английских команд в Лиге Чемпионов, лишь одолев "Ньюкасл" в октябре 2023 (0:1).



- У себя в Бундеслиге "Боруссия" занимает первое место, не проиграв ни одного из 10 первых матчей (7 побед, 3 ничьи).



- "Боруссия" не пропускала только в двух из 18 последних матчей в Лиге Чемпионов. За этот же период — с марта 2025 — "Арсенал" оформил 12 "клин-шитов" в 25 поединках в рамках элитного европейского соревнования.



Травма голкипера "Арсенала" Давида Райи оказалось не такой серьезной, как выглядело изначально, но некоторое время он все же пропустит. Также лечатся Мартин Субименди и Букайо Сака.



Лига Чемпионов. Общий этап. 5-й тур

"Арсенал" (Англия) — "Боруссия Дортмунд" (Германия)

Лондон. Стадион "Эмирейтс". 23:00