Гимараэс извинился перед игроками "Арсенала", когда перешел в клуб
Полузащитник "Арсенала" Бруно Гимараэс признался, что первым делом извинился перед партнерами по команде, когда перешел к "канонирам".
Минувшим летом "Арсенал" потратил 75 миллионов фунтов на приглашение Гимараэса из "Ньюкасла", во время выступлений за который у Бруно неоднократно вспыхивали конфликта на футбольном поле с игроками команды Микеля Артеты.
Поэтому Гимараэс поспешил извиниться перед Декланом Райсом и другими, объяснив, что все дело в его неуступчивости.
"Я помню, когда мне впервые пришлось говорить перед всеми. В первую очередь я извинился перед парнями!"
"Потому что знающие меня люди знают, как сильно я ненавижу проигрывать. Я всегда играю жестко, и я знаю, что у меня были некоторые стычки с ними. Поэтому, оказавшись в этой команде, я извинился. Я сказал: "Мне не терпится сражаться за вас, парни", — цитирует Гимараэса Daily Mirror.
24.11.2026 00:05
Просмотров: 286
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
очередная шаболда в ланданской помойке
то ли дело, элитная шаболда, сургутская
вротвыебанная cesc-fabregas4
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий