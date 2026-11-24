Полузащитник "Арсенала" Бруно Гимараэс признался, что первым делом извинился перед партнерами по команде, когда перешел к "канонирам".

Минувшим летом "Арсенал" потратил 75 миллионов фунтов на приглашение Гимараэса из "Ньюкасла", во время выступлений за который у Бруно неоднократно вспыхивали конфликта на футбольном поле с игроками команды Микеля Артеты.



Поэтому Гимараэс поспешил извиниться перед Декланом Райсом и другими, объяснив, что все дело в его неуступчивости.



"Я помню, когда мне впервые пришлось говорить перед всеми. В первую очередь я извинился перед парнями!"



"Потому что знающие меня люди знают, как сильно я ненавижу проигрывать. Я всегда играю жестко, и я знаю, что у меня были некоторые стычки с ними. Поэтому, оказавшись в этой команде, я извинился. Я сказал: "Мне не терпится сражаться за вас, парни", — цитирует Гимараэса Daily Mirror.



