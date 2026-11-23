"Челси" опасается, что Педро не сыграет до Нового года
"Челси" опасается, что нападающий Жоао Педро уже не сыграет в этом календарном году.
Педро пропустил последние четыре недели из-за травмы бедра, не появляясь на футбольном поле с победы 0:2 над "Эвертоном" 17 октября.
"Челси" с огромным трудом переживает отсутствие своего бомбардира, который в шести первых матчах этого сезона Премьер-Лиги забил пять голов и отдал три результативные передачи.
Рассчитывать на скорейшее возвращение Педро в строй не приходится. Как сообщает The Telegraph, внутри "Челси" есть серьезные опасения, что 25-летний бразилец будет снова доступен уже после Нового года.
В данный момент "Челси" также вынужден играть без Риса Джеймса, Йоррела Хато, Максанса Лакруа и Джейми Гиттенса, вдобавок Мойсес Кайседо был вынужденно заменен против "Лидса" в минувшую субботу.
23.11.2026 23:00
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