Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает, что "красные дьяволы" могут вылететь из Премьер-Лиги в этом сезоне.

После поражения 4:0 от "Ливерпуля" накануне "Юнайтед" обнаружил себя уже на предпоследнем месте в Премьер-Лиге. В этом сезоне "красные дьяволы" выиграли лишь один из 11 матчей чемпионата.



Шмейхель чувствует, что "Юнайтед" оказался вовлечен в борьбу за выживание, однако Петер надеется, что новый главный тренер Маурисио Почеттино исправит ситуацию.



"Реально ли для "Манчестер Юнайтед" финишировать на 10-м или 12-м месте? Это было бы нормально".



"Я знаю, это звучит глупо, но мы в зоне вылета".



"Эта команда выглядит командой, которая может вылететь. Поэтому цель сейчас — избежать вылета".



"Все мы играли в Премьер-Лиге, поэтому мы знаем, что на дворе только ноябрь, приближается декабрь. Это будет решаться не сейчас, это будет решаться в марте. Но если они затянут с этим, тогда они будут в беде".



"По крайней мере, я обладаю верой в то, что он (Почеттино) сможет исправить эти вещи. Он никогда не сделает чемпионскую команду, не из этих парней", — цитирует Шмейхеля The Sun.