Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что считает "нормальным" тот спад, который переживает его команда в данный момент.

Начав этот сезон Премьер-Лиги с семи побед подряд, затем "Сити" потерпел три поражения и раз сыграл вничью.



Однако Мареска не видит повода для беспокойства, ведь "горожане" все еще нащупывают свою игру после перезагрузки, связанной с уходом Хосепа Гвардиолы.



"На мой взгляд, это часть процесса, потому что это похоже на перезагрузку. Это как перезагрузка после 10 лет с однинаковым тренером, одинаковыми лицами, одинаковыми словами, одинаковыми методами".



"Это непросто, когда все это внезапно меняется. На мой личный взгляд, все нормально, и я надеюсь, мы как можно скорее обретем правильный баланс во всех линиях, в обороне и полузащите, и мы сможем быть стабильны. Именно в этом разница между нами и другими клубами в данный момент", — цитирует Мареску The Independent.