Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо сохраняет поддержку боссов своего клуба.

В минувшую субботу "Челси" был разгромлен дома "Лидсом" со счетом 1:4, оформив свое пятое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги.



Алонсо никак не может наладить игру "Челси" в обороне — в 11 матчах этого сезона Премьер-Лиги "синие" пропустили 20 голов.



Бывший наставник "Реала" и "Байера" навлек на себя критику экспертов и фанатов своим выбором состава, тактикой и заменами.



Однако The Telegraph стало известно, что владельцы "Челси" из Celarlake Capital и руководители клуба по-прежнему верят в Алонсо и готовы дать Хаби время на исправление ситуации.



Алонсо обладает репутацией трудолюбивого специалиста, который умеет учиться на своих ошибках. Вдобавок боссы "Челси" крайне скептично настроены насчет смены главного тренера посреди сезона после того, как в январе они со скандалом попрощались с Энцо Мареской.