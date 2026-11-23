Защитник "Фулхэма" Калвин Бэсси подтвердил, что обсуждает новый контракт со своим клубом.

26-летний Бэсси считается одной из ведущих трансферных целей "Манчестер Юнайтед" на зимнее трансферное окно, однако "Фулхэм" не собирается отпускать своего ведущего защитника и капитана к конкурентам в борьбе за выживание в Премьер-Лиги.



По словам Бэсси, он комфортно себя чувствует в "Фулхэме" и доволен сотрудничеством с главным тренером Альваро Арбелоа, который и доверил ему капитанскую повязку на старте сезона.



"Мы все еще договариваемся, все мы все разговариваем. Разумеется, это удивительное место, чтобы быть здесь".



"Я хорошо здесь освоился, а тренер обладает огромной верой в меня и доверяет мне. Поэтому здесь приятно находиться, и я надеюсь, переговоры к чему-нибудь приведут", — сообщил Бэсси TNT Sports.