Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поведал, что худшие опасения его клуба насчет травмы голкипера Давида Райи не подтвердились.

Райя повредил свою левую руку или плечо во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу (2:2), из-за чего Давид был вынужденно заменен.



В "Арсенале" опасались, что Райе потребуется операция, но все обошлось. Теперь "канонирам" нужно определить, когда 31-летний испанец сможет вернуться в строй.



"К сожалению, он не готов (к "Боруссии"), но это не выглядит слишком серьезно".



"Завтра нам нужно будет провести дополнительные тесты, но все выглядит довольно обнадеживающе, учитывая боль, которую он испытывал. Сразу после инцидента мы были весьма взволнованы, но это не так плохо, как мы ожидали".



"Мы ожидали нечто более серьезное, потому что он почти не мог справиться с болью, которую испытывал. Первые тесты показали нечто гораздо более обнадеживающее. Во вторник нам нужно будет это подтвердить, чтобы поделиться с вами деталями".



"В операции нет необходимости. Это был главный страх, потому что операция вывела бы его из строй на месяцы. Давайте посмотрим".



"Может ли он вернуться к матчу против "Манчестер Сити" в воскресенье? Завтра мы проведем дополнительные тесты. Там вы будете знать больше", — цитирует Артету Sky Sports.