"Манчестер Юнайтед" решил подать апелляцию на удаление своего защитника Лени Йоро в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

Накануне Йоро был изгнан с поля "Энфилда" уже на восьмой минуте, получив красную карточку за фол последней надежды на нападающем "Ливерпуля" Александере Исаке на подступах к штрафной площади "Юнайтед".



После поражения 4:0 главный тренер "Юнайтед" Маурисио Почеттино выразил свое несогласие с решением рефери Сэма Барротта, указывая на отсутствие злого умысла у Йоро и на то, что Исак уже не контролировал мяч, который шел к голкиперу Сенне Ламменсу.



Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" уже уведомил FA о намерении воспользоваться своим правом на апелляцию. "Красные дьяволы" будут настаивать, что в данном случае не может быть речи о лишении Исака явной голевой возможности.



Добавим, если протест "Юнайтед" будет отклонен, Йоро пропустит домашний матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу из-за дисквалификации.



