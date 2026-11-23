"Юнайтед" подает апелляцию на удаление Йоро против "Ливерпуля"
"Манчестер Юнайтед" решил подать апелляцию на удаление своего защитника Лени Йоро в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
Накануне Йоро был изгнан с поля "Энфилда" уже на восьмой минуте, получив красную карточку за фол последней надежды на нападающем "Ливерпуля" Александере Исаке на подступах к штрафной площади "Юнайтед".
После поражения 4:0 главный тренер "Юнайтед" Маурисио Почеттино выразил свое несогласие с решением рефери Сэма Барротта, указывая на отсутствие злого умысла у Йоро и на то, что Исак уже не контролировал мяч, который шел к голкиперу Сенне Ламменсу.
Как сообщает Sky Sports, "Юнайтед" уже уведомил FA о намерении воспользоваться своим правом на апелляцию. "Красные дьяволы" будут настаивать, что в данном случае не может быть речи о лишении Исака явной голевой возможности.
Добавим, если протест "Юнайтед" будет отклонен, Йоро пропустит домашний матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу из-за дисквалификации.
23.11.2026 17:00
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Последние комментарии:
Когда кипер задевает футболиста по ноге на ленточке - который отпустил мяч на 1 метр и у него не то что ударить - даже догнать этот мяч не было по законам физики - все равно назначают 11-м...
Причем тут догнал не догнал кто первый кто 10-й...Факт контакт - и досвидос.
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бред, снес с траектории
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это не была красная, максимум желтая, ибо фол был не в штрафной, плюс Исак коряво обработал мяч и 99% терял его.
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Далбаебы штоль? Это ваще не ошибка явная, че тут оспаривать
Дискуссионный момент , типо далеко не далеко отпустил мяч ишак и все. А так йоро последний защ. Сбил? Сбил.
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что за формулировка "отсутствие злого умысла"? это ж футбол, а не расследование преступления в суде. да и если Исак уже не котролировал мяч, то нафига Йоро его сбивал??
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брать всех , так как каждый второй не приживается либо стекляшка
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Кста,где все е6учие нищие Ишаки?
ахахахахахаха
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Ферги-тайм.
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Ну что за нытики, как хуесосач плачут.
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