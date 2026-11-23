Голкипер Давид Райя пропустил открытую тренировку "Арсенала" перед матчем Лиги Чемпионов против дортмундской "Боруссии".

Райя был вынужденно заменен на 70-й минуте матча Премьер-Лиги против "Ньюкасла" в минувшую субботу (2:2), уступив свое место на воротах Кепе Аррисабалаге.



Райя покидал поле "Сент-Джеймс Парк" с явным дискомфортом в левой руке, которая была прижата к корпусу. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета лишь смог подтвердить, что в воскресенье Давид пройдет МРТ-обследование.



После проведенного обследования Райя не получил зеленый свет на возвращение к тренировкам. Как сообщает Football.London, открытое занятие "Арсенала" в понедельник также пропустили Мартин Субименди и Букайо Сака.



Помимо упомянутого Кепы, на последнем рубеже "Арсенал" располагает Илланом Мелье, который был подписан "канонирами" свободным агентом минувшим летом.