Бывший ведущий тренер "Арсенала" по физической подготовке Сэм Уилсон приступил к работе в "Манчестер Юнайтед".

И хотя назначение Уилсона официально не подтверждалось "Юнайтед", Сэм был замечен на скамейке рядом с новым главным тренером "красных дьяволов" Маурисио Почеттино во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне.



Уилсон отвечал за физическую подготовку игроков "Арсенала" вплоть до окончания прошлого сезона, в котором "канониры" завоевали титул Премьер-Лиги и достигли финала Лиги Чемпионов.



Летом Уилсон покинул "Арсенал" в рамках процесса по обновлению медицинского персонала на фоне обилия травм в команде Микеля Артеты.



Суммарно Уилсон провел в "Арсенале" 12 лет. После лондонского клуба Сэм успел коротко поработать в "Парме", которую покинул в октябре и вот теперь получил работу в "Юнайтед", сообщает Evening Standard.