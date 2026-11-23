Бывший тренер "Арсенал" по физподготовке вошел в штаб Почеттино
Бывший ведущий тренер "Арсенала" по физической подготовке Сэм Уилсон приступил к работе в "Манчестер Юнайтед".
И хотя назначение Уилсона официально не подтверждалось "Юнайтед", Сэм был замечен на скамейке рядом с новым главным тренером "красных дьяволов" Маурисио Почеттино во время матча Премьер-Лиги против "Ливерпуля" накануне.
Уилсон отвечал за физическую подготовку игроков "Арсенала" вплоть до окончания прошлого сезона, в котором "канониры" завоевали титул Премьер-Лиги и достигли финала Лиги Чемпионов.
Летом Уилсон покинул "Арсенал" в рамках процесса по обновлению медицинского персонала на фоне обилия травм в команде Микеля Артеты.
Суммарно Уилсон провел в "Арсенале" 12 лет. После лондонского клуба Сэм успел коротко поработать в "Парме", которую покинул в октябре и вот теперь получил работу в "Юнайтед", сообщает Evening Standard.
23.11.2026 15:00
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