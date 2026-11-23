Невилл: "Де Лигт был словно после шести пинт пива"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что защитник "красных дьяволов" Маттейс Де Лигт играл против "Ливерпуля" словно "после шести пинт" пива.
В своем дебюте на посту главного тренера "Юнайтед" Маурисио Почеттино предпочел Де Лигта Харри Магуайру. Маттейс появился в стартовом составе на матч Премьер-Лиги впервые за 51 неделю.
Де Лигт показал кошмарную игру, сделав свой вклад в то, что его партнер по обороне Лени Йоро схлопотал красную карточку на восьмой минуте. Однако Невилл понимает, насколько тяжело 27-летнему голландцу возвращаться в форму после травмы спины.
"Я очень ему симпатизирую. Вернуться после почти года отсутствия — это как играть в футбол после шести пинт. Это странное ощущение".
"Я очень ему симпатизирую, хотя на это тревожно смотреть".
"Когда я увидел имя Маттейса Де Лигта в стартовом составе, я был абсолютно потрясен, и вот в чем причина этого".
"Вы видели его против "Комо" четыре недели назад, и он был совершенно не в форме. Здесь был простой заброс мяча верхом".
"С этого и начинается его проблема. Де Лигт оказывается где-то далеко на фланге и не отдает мяч на Йоро, а Йоро должен был среагировать и подстраховать, но этого не делает. Де Лигт опаздывает и не читает игру, из-за чего Йоро фолит. Это могло быть снаружи штрафной, это могло быть внутри, но это красная карточка. Йоро играет неуклюже и совершает такого рода ошибки", — цитирует Невилла The Sun.
23.11.2026 14:00
Просмотров: 804
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Человека бросили под автобус, по другому не назвать. В старте должен был быть Магуайр. Я не фанат МЮ и Маттейса, но после такого перерыва и травмы нельзя ставить человека в старт в матче на выезде против злейшего врага, его плохая игра была ожидаема, человека надо было подпускать к основе через замены или второстепенные матчи. Надеюсь, он стойко переживёт этот психологический удар. Хейтить его будут знатно.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий