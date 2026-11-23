Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл заявил, что защитник "красных дьяволов" Маттейс Де Лигт играл против "Ливерпуля" словно "после шести пинт" пива.

В своем дебюте на посту главного тренера "Юнайтед" Маурисио Почеттино предпочел Де Лигта Харри Магуайру. Маттейс появился в стартовом составе на матч Премьер-Лиги впервые за 51 неделю.



Де Лигт показал кошмарную игру, сделав свой вклад в то, что его партнер по обороне Лени Йоро схлопотал красную карточку на восьмой минуте. Однако Невилл понимает, насколько тяжело 27-летнему голландцу возвращаться в форму после травмы спины.



"Я очень ему симпатизирую. Вернуться после почти года отсутствия — это как играть в футбол после шести пинт. Это странное ощущение".



"Я очень ему симпатизирую, хотя на это тревожно смотреть".



"Когда я увидел имя Маттейса Де Лигта в стартовом составе, я был абсолютно потрясен, и вот в чем причина этого".



"Вы видели его против "Комо" четыре недели назад, и он был совершенно не в форме. Здесь был простой заброс мяча верхом".



"С этого и начинается его проблема. Де Лигт оказывается где-то далеко на фланге и не отдает мяч на Йоро, а Йоро должен был среагировать и подстраховать, но этого не делает. Де Лигт опаздывает и не читает игру, из-за чего Йоро фолит. Это могло быть снаружи штрафной, это могло быть внутри, но это красная карточка. Йоро играет неуклюже и совершает такого рода ошибки", — цитирует Невилла The Sun.