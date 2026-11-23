"Челси" открыт к приобретению сразу двух полузащитников в зимнее трансферное окно.

"Челси" испытывает дефицит полузащитников с тех пор, как в заключительный день летнего трансферного окна у "синих" сорвалось приобретение Ламина Камара из "Монако", а Энцо Фернандес и Дариу Эссугу клуб покинули.



В дальнейшем ситуация в полузащите "Челси" только усугубилась из-за проблем со здоровьем у Мойсеса Кайседо и Риса Джеймса, который помогал команде Хаби Алонсо в центре поля.



Как сообщает TEAMtalk, "Челси" готов отреагировать на это покупкой сразу двух полузащитников в январе. "Синие" собираются вернуться за Камара, а также считают себя фаворитом в борьбе за Алекса Скотта из "Борнмута".



Однако ни тот, ни другой не достанется "Челси" без борьбы. Обоими полузащитниками также интересуется "Ливерпуль", а Скотт вдобавок находится на радаре у "Арсенала".