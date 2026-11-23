Наставник "Манчестер Юнайтед" Маурисио Почеттино считает, что его команда должна была заработать пенальти против "Ливерпуля".

После поражения 4:0 накануне Почеттино назвал переломным моментом матча красную карточку своего защитник Лени Йоро, который совершил фол последней надежды на Александере Исака.



Но всего за две минуты до этого нападающий "Юнайтед" Бриан Мбемо упал в чужой штрафной после контакта с Жереми Жаке, и Почеттино находит несправедливым, что рефери зафиксировал фол в одном случае, а в другом — нет.



"Рефери я бы сказал лишь до свидания и выразил свое уважение. Но я не согласен с ним, потому что в ситуации с красной карточкой Исак не контролировал мяч".



"Йоро бежал рядом с ним, а Исак увидел, что уже не контролирует мяч. Это нормально, что в такой момент возникает заминка, ты перестаешь бежать, и как раз тогда Йоро приблизился сзади, случился небольшой контакт, и ты падаешь".



"Это никак не фол, но если вернуться на две минуты ранее к ситуации с Жаке и Мбемо, то там был пенальти на Мбемо".



Проиграть 4:0 — это больно, но мы более 80 минут играли вдесятером. Мы можем совершить ошибку, они могут совершить ошибку, но нас сурово наказали, а их — нет".



"Один центральный защитник совершил ошибку и не был наказан, а мы совершили одну ошибку и были наказаны".



"Сегодня мы пропустили четыре гола, играя 80 минут на "Энфилде" вдесятером, и я беру за это ответственность, не переживайте, но я не хочу сравнивать с прошлым. Сейчас нужно говорить о сегодня".



"Но нужно учитывать обстоятельства, потому что иначе это пустая болтовня. Мы проиграли один матч, и больше таким образом мы не проиграем. Мы испытываем боль, но нужно продолжать трудиться", — цитирует Почеттино Liverpool Echo.